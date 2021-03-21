بالفيديو.. فرحات “حاسم” ويقود نيم للفوز على مُتصدر الليغ 1

قاد النجم الدولي الجزائري “زين الدين فرحات” فريقه “نيم أولمبيك” للفوز أمسية اليوم الأحد على مُتصدر الليغ 1 نادي ليل.

زملاء “زينو” فازوا بهدفين لهدف وحيد على مُضيفهم لحساب الجولة ال30 من الدوري الفرنسي.

“فرحات” كان وراء التمريرة الحاسمة في الهدف الثاني الذي سجله زميله في الدقيقة ال45.

إبن مدينة برج منايل وصل بهذه التمريرة لتمريرته الحاسمة رقم 7 هذا الموسم في الليغ 1.