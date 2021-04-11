بالفيديو.. فرحات مُمررا حاسما في الدوري الفرنسي

الرياضة
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بالفيديو.. فرحات مُمررا حاسما في الدوري الفرنسي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

قدم أمسية اليوم الأحد اللاعب الدولي الجزائري زين الدين فرحات تمريرته الحاسمة الثامنة هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

“زينو” كان وراء هدف التقدم لناديه “نيم أولمبيك” ضد المُضيف بريست في الدقيقة ال11 عندما قدم تمريرة حاسمة لزميله كوني.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة ال32 من الليغ 1 انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف  وشهدت مُشاركة “عريبي” بديلا في الدقيقة ال67.

يُذكر أن لاعب سوسطارة السابق سجل أيضا 4 أهداف هذا الموسم في الدوري الفرنسي.


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