بالفيديو ..فرحات هدافا مع أنجي في الليغ 1

سجل الدولي الجزائري زين الدين فرحات هدفا لفريق أنجي في مباراة فريق بريست في الجولة السادسة من عمر الدوري الفرنسي التي جرت بملعب ريموند كوبا.

وقلص زين الدين فرحات، النتيجة إلى 3 أهداف مقابل واحد، في الدقيقة 83 من عمر المباراة التي فشل فيها الجزائري و رفقائه في العودة بنتيجة التعادل على الأقل.

وعنون الموقع الرسمي للدوري الفرنسي عبر الصفحة الرسمية له على منصة “عكس” عقب اللقاء “هدف جزائري 100 بالمائة عن طريق زين الدين فرحات من صناعة فريد الملالي في شباك ريمس”.

وتعرض اللاعب السابق لإتحاد العاصمة إلى خسارة قاسية، التي قد تزيد من متاعب الفريق الذي يبحث عن الحفاظ على مكانته في حظيرة الكبار في فرنسا.

ومن المنتظر، أن يواجه ابن مدينة برج منايل ورفقائه العريق الفرنسي أولمبيك مارسيليا في الجولة القادمة في مهمة صعبة على الورق.

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