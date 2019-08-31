بالفيديو.. فرحات والملالي هدافان في “الليغ 1”

تمكن الجزائريان فريد الملالي وزين الدين فرحات من قيادة فريقيهما لتحقيق الفوز ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

حين تمكن خريج أكاديمية بارادو الملالي من تسجيل هدف لفريقه أنجي في الدقيقة 71 ضد فريق ديجون، باصما عن هدفه الثاني هذا الموسم.

اما لاعب إتحاد العاصمة السابق فرحات إفتتح عداده التهديفي هذا الموسم في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء والتي إنتهت بثلاثية نظيفة ضد فريق بريست.

وشارك هاريس بلقبلة بديلا مع فريقه بريست، غير انهم لم يصمدوا أمام رفقاء فرحات الذين يقدمون بداية قوية في “الليغ 1”.

من جهته حقق فريق نانت الذي يلعب في صفوفه محترفنا مهدي عبيد، فوزا صعبا ومهما على فريق مونبيليي الذي ينشط في صفوفه أندي ديلور.

هدف فريد الملالي الثاني له هذا الموسم 😍 pic.twitter.com/uZxQi27V4x — Koora DZair (@Koora_DZair) August 31, 2019