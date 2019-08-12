بالفيديو.. فرحات يبعث برسالة مباشرة لبلماضي

أكد النجم الدولي الجزائري لفريق “نيم” الفرنسي “زين الدين فرحات” سعيه للعودة من جديد للمنتخب الوطني.

وقال “زينو” في تصريحات خص بها قناة “بيين سبورتس” القطرية بعد مباراة نيم ضد باريس سان جيرمان التي جرت سهرة الأحد.

“الهدف الأول لي والأهم هو العودة للمنتخب الوطني وأهنئ الشعب الجزائري على التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019”.

“سأقدم كل ماعندي لكي أكون في القائمة المقبلة للخضر رغم أن الأمور صعبة في ظل وجود لاعبين كبار في التشكيلة الوطنية والدليل تتويجنا بالكان”.