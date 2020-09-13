بالفيديو.. فرحات يتألق من جديد ويرفع رصيده من الأهداف

أضاف الدول الجزائري زين الدين فرحات، اليوم الأحد، هدف جديد لرصيده في هذا الموسم، خلال مباراة فريقه نيم، أمام رين.

وشارك زين الدين فرحات، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه نيم، في هذه المباراة التي جمعتهم برين، ضمن الجولة الثالثة من الليغ1.

وبرز الدولي الجزائري، في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، أين سجل الهدف الثاني لفريقه، معدلا بذلك النتيجة، قبل أن تنتهي المباراة لصالح نادي رين (4-2).

وبهذا رفع زين الدين فرحات، رصيده لهدفين، بالإضافة لتمريرة حاسمة، في المباريات الثلاثة من الموسم الجديد لليغ1.