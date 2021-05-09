بالفيديو.. فرحات يسجل في شباك أوكيدجا ويقود نيم لفوز جديد

ساهم الدولي الجزائري زين الدين فرحات اليوم الأحد، في فوز فريقه نيم، على حساب ميتز، بثلاثية نظيفة، لحساب الليغ1.

وشارك فرحات، أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه نيم، في مواجهة اليوم أمام ميتز، لحساب الجولة الـ36 من الليغ1.

وتألق الدولي الجزائري، طيلة أطوار هذا اللقاء، كما برز بقوة في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء بتسجيله للهدف الثالث لصالح فريقه في مرمى مواطنه أوكيدجا.

وانتهت هذ المواجهة بفوز زين الدين فرحات، وناديه نيم، على مواطنه ألكسندر أوكيدجا، وفريق ميتز، بثلاثية نظيفة.