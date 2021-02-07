بالفيديو.. فرحات يسجل هدف ويمنح تمريرة حاسمة في مواجهة موناكو

تألق الدولي الجزائري زين الدين فرحات اليوم الأحد، خلال المواجهة التي جمعت فريقه، نيم، بنادي موناكو، ضمن الدوري الفرنسي.

وشارك زين الدين فرحات أساسيا كعادته ضمن تشكيلة ناديه نيم، أين تألق في الشوط الأول بمنحه تمريرة حاسمة، جاء من خلالها الهدف الأول لنيم، الذي كان متأخرا في النتيجة.

وفي الدقيقة الـ32 من عمر الشوط الأول، عاد الدولي الجزائري، للبروز من جديد، من خلال تسجيله لهدف التعادل بتسديدة قوية.

وبهذا رفع زين الدين فرحات، رصيدهم في هذا الموسم، إلى أربعة أهداف، بالإضافة لأربعة تمريرات حاسمة، بألوان ناديه نيم.