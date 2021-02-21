بالفيديو.. فرحات يصل لتمريرته الحاسمة الخامسة هذا الموسم

بصم أمسية اليوم الأحد اللاعب الدولي الجزائري زين الدين فرحات على تمريرته الحاسمة الخامسة هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

تمريرة “زينو” الحاسمة كانت لزميله ميلينغ افتتح من خلالها الآخير التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة ال14.

لاعب إتحاد العاصمة السابق قاد نيم أولمبيك للفوز على الضيف بوردو بثنائية دون رد.

جناح فريق نيم أولمبيك سجل أيضا 4 أهداف خلال 22 مُباراة خاضها هذا الموسم في الليغ 1.