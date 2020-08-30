بالفيديو.. فرحات يفتتح عداده التهديفي لهذا الموسم

أمضى الدولي الجزائري زين الدين فرحات، أول أهدافه في الموسم الجديد من الليغ1 الفرنسية، خلال مباراة ناديه نيم، أمام نانت.

وشارك زين الدين فرحات، أساسيا ضمن تشكيلة ناديه نيم، في هذه المواجهة التي تدخل ضمن الجولة الثانية من الليغ1 الفرنسية.

وبرز الدولي الجزائري بشكل لافت في الدقيقة الـ57 من المباراة، أين قلص النتيجة لصالح فريقه نيم (2-1)، بتسديدة محكمة.

ويعد هذا الهدف هو الأول لزين الدين فرحات، في بداية هذا الموسم من لليغ1، بعد التمريرة الحاسمة الأولى له، والتي بصم عليها في مباراة الجولة الأولى أمام نادي بريست.