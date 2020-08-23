بالفيديو.. فرحات يفتتح موسمه الجديد بتمريرة حاسمة وفوز رفقة نيس

ساهم الدولي الجزائري زين الدين فرحات، اليوم الأحد، في فوز فريقه نيس، في مباراته الإفتتاحية لموسم 2020-2021، خلال مواجهة نادي بريست.

وشارك فرحات، أساسيا في هذه المباراة، التي تدخل ضمن الجولة الأولى من الموسم الجديد لليغ1 الفرنسية.

وقدم اللاعب السابق لاتحاد العاصمة، مردودا جيدا طيلة أطوار اللقاء، كلله بتمريرة حسامة، جاء على إثرها الهدف الرابع لنيس، والأخير في المباراة.

يذكر أن هاريس بلقبلة، شارك هو الآخر أساسيا إلى جانب مواطنه زين الدين فرحات، في هذه المباراة التي انتهت لصالح نيس بنتيجة 4-0