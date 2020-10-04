بالفيديو.. فرحات يواصل التألق رفقة نيم ويطيح بديلور

ساهم الدولي الجزائري زين الدين فرحات، اليوم الأحد، في فوز ناديه نيم، خلال مواجهة مونبوليي، مطيحا بذلك بمواطنه أندي ديلور.

وشارك الدوليان الجزائريان، زين الدين فرحات، وأندي ديلور، أساسيين في هذه المباراة، رفقة ناديهما نيم، ومونبوليي، على التوالي.

وتألق اللاعب السابق لنادي بارادو، في الدقيقة الـ84، أين منح تمريرة لهدف الوحيد في هذه المباراة، لزميله رونو ريبارت.

وبهذا رفع زين الدين فرحات، رصيده في الموسم الجاري، إلى 4 تمريرات حاسمة، بالإضافة لـ3 أهداف، من أصل 5 مباريات.