بالفيديو.. فرحات يواصل التألق ويضيف هدف جديد لرصيده

وشارك فرحات أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة في المباراة التي جمعت فريقه نيم، في المباراة التي جمعت بفريق لانس، ضمن الجولة الخامسة من الليغ1.

وبرز الدولي الجزائري بقوة، في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء، بتسجيله هدف التعادل لناديه نيم، مجنبا اياه الهزيمة في هذه المواجهة.

وبهذا رفع زين الدين فرحات حصيلته في هذا الموسم الجديد، إلى 3 أهداف، بالإضافة لتمريرتين حاسمتين.

🇫🇷 #Ligue1@FerhatZinedine 🇩🇿 is in scintillating form for @nimesolympique as he grabs his 3rd goal of the season to equalize against Lens pic.twitter.com/C9p17y6X1L

