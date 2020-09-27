بالفيديو.. فرحات يواصل التألق ويضيف هدف جديد لرصيده

يواصل الدولي الجزائري زين الدين فرحات، تألقه بداية هذا الموسم، أين تمكن اليوم الأحد، من إضافة هدف جديد لرصيده.

وشارك فرحات أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة في المباراة التي جمعت فريقه نيم، في المباراة التي جمعت بفريق لانس، ضمن الجولة الخامسة من الليغ1.

وبرز الدولي الجزائري بقوة، في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء، بتسجيله هدف التعادل لناديه نيم، مجنبا اياه الهزيمة في هذه المواجهة.

وبهذا رفع زين الدين فرحات حصيلته في هذا الموسم الجديد، إلى 3 أهداف، بالإضافة لتمريرتين حاسمتين.