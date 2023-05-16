بالفيديو.. فرحة عارمة في واد سوف بعد الصعود التاريخي

احتفل لاعبو اتحاد واد سوف بشكل كبير رفقة الأنصار الذي تنقلوا إلى مدينة سكيكدة بعد تحقيق الصعود التاريخي من ملعب 20 اوت بـ “الروسيكادا”.

كما عرفت مدن واد سوف فرحة كبيرة جدا بفضل الانجاز الكبير بالصعود إلى الرابطة المحترفة.

وكان جمعية الخروب قد خرج من المنافسة على تأشيرة الصعود التي كان قريبا جدا منها.

ويعتبر المدرب رضا بن دريس أحد المسؤولين الذي كان لهم الفضل في الكبير في تحقيق الصعود.

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