بالفيديو ..فرحة عارمة للجزائريين احتفالا بتتويج إيمان خليف

صنع الجزائريون أجواء خيالية في مختلف مناطق الوطن عقب تتويج البطلة الجزائرية، إيمان خليف، اليوم الجمعة، بالميدالية الذهبية بقاعة رولاند غاروس بباريس.

و تجاوب الجزائريون بقوة و بكثرة في مختلف الأمصار، أبرزها الجزائر العاصمة و خاصة بساحة البريد المركزي، و في مدينة تيارت و بالخصوص في قرية “بيبان مصباح ” التي تقطن بها البطلة.

ورفع الجزائريون الرايات الوطنية، التي ذكرت الجميع، بإحتفالات سابقة التي لديها علاقة مع كرة القدم مثل أيام ام درمان و التتويج بكأس إفريقيا 2019.

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