بالفيديو ..فرحة عارمة للجزائريين احتفالا بتتويج إيمان خليف
بقلم عزيز طالبي
صنع الجزائريون أجواء خيالية في مختلف مناطق الوطن عقب تتويج البطلة الجزائرية، إيمان خليف، اليوم الجمعة، بالميدالية الذهبية بقاعة رولاند غاروس بباريس.
و تجاوب الجزائريون بقوة و بكثرة في مختلف الأمصار، أبرزها الجزائر العاصمة و خاصة بساحة البريد المركزي، و في مدينة تيارت و بالخصوص في قرية “بيبان مصباح ” التي تقطن بها البطلة.
ورفع الجزائريون الرايات الوطنية، التي ذكرت الجميع، بإحتفالات سابقة التي لديها علاقة مع كرة القدم مثل أيام ام درمان و التتويج بكأس إفريقيا 2019.
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