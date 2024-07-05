بالفيديو.. فرحة هيستيرية لأنصار شباب بلوزداد بعد التتويج بالتاسعة

خرج جمهور شباب بلوزداد إلى الشوارع و معاقل الفريق بعد تتويج الفريق بكأس الجمهورية اليوم الجمعة على حساب مولودية الجزائر.

وعرفت معاقل الفريق في شاكلة شارع محمد بلوزداد و 1 ماي و المدنية والعناصر و الرويسو تواجد عدد كبير الذين رفعوا الأعلام “الأحمر والأبيض” بعدما تجمعوا بها وفتحوا العنان لأفراحهم و تمجيد تاريخ النادي.

وكان الفريق البلوزدادي قد فاز بالكأس التاسعة بفضل هدف المدافع شعيب كداد، تحت أنظار الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش الذي كان حاضرا في المنصة الشرفية لملعب 5 جويلية الأولمبي.

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