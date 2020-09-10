بالفيديو.. فرحة “هيستيرية” لـ “زكرينيو” بعد ضمان فريقه البقاء في الدوري السعودي !

صنع “زكرينيو” مدرب “ضمك” السعودي، الحدث في الوسط الرياضي السعودي، وذلك بعد احتفاله بطريقة هيستيرية بعد ضمان بقاء الفريق.

فبعد صافرة نهاية المباراة ذهب “زكرينيو” مسرعا للاحتفال بضمان البقاء بعد مباراة مثيرة انتهت لصالح فريقه 4-3.

وتداول مختلف رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لقطة “زكرينيو”، الذي خرج بتصريح مثير كذلك قائلا:

“هذا الموسم كان شاقا وكان به أشياء كثيرة، وبعد التوقف بسبب كورونا، فإن نادي ضمك هو الأفضل خلف الهلال”.