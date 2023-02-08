بالفيديو.. فرق الإنقاذ الجزائرية بتركيا تتمكن من إخراج طفلين من تحت الأنقاض

تمكنت فرق الإنقاذ الجزائرية بتركيا، اليوم الإثنين، من إخراج طفلين من تحت الأنقاض. حسب ما نشره التلفزيون الجزائري على صفحته الرسمية.

وتمكن فريق الإنقاذ الجزائري، اليوم الأربعاء، أيضا من إخراج كلب صغير من تحت الردوم في تركيا.

وفور إخراجه من تحت الردوم، قام فريق الإنقاذ الجزائري بتقديم الإسعافات الأولية للكلب.

كما تمكن فريق الإنقاذ الجزائري، اليوم الأربعاء، من انتشال الضحية السابعة من تحت الانقاض بحي الصالحين بحلب في سوريا.

وبثت الحماية المدنية على صفحتها الشخصية فيديو يوضح عملية انتشال الضحية السابعة من تحت الانقاض بحي الصالحين بحلب.

وقد أعلنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، عن آخر حصيلة لتدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية المتواجدة في كل من تركيا وسوريا. وهذا في إطار تقديم يد العون والمساعدة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. مخلفا الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين.

كما أوضح بيان الحماية المدنية، أن في تركيا تم انتشال 19 ضحية، بمنطقة أديامان. حيث تم إنقاذ وإخراج 5 أشخاص أحياء تحت الردوم، و14 أشخاص متوفيين.

أما في سوريا، فتم انتشال 7 ضحايا بمنطقة حلب على مستوى منطقة بستان قصر المشارقة. أين تم إنقاذ شخص من جنس ذكر تحت الردوم على قيد الحياة، وانتشال 6 أشخاص متوفين تحت الأنقاض.

كما بلغ مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء زلزال شرق المتوسط. في تركيا وسوريا، 8 آلاف و800 قتيل و37 ألف جريح.

وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة. بينما حذر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.

وفيما يتواصل البحث عن ناجين في كل من تركيا وسوريا، جراء زلزال شرق المتوسط. أفادت التقارير بأن عدد قتلى الزلزال في تركيا ارتفع إلى 6234 قتيلا.