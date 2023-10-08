بالفيديو.. فرنسا تجند الكلاب البوليسية لمحاربة بق الفراش

إن انتشار بق الفراش أمر مثير للقلق خاصة أنه ينتقل بسرعة ويختبئ في أماكن يصعب إيجاده فيها.

ولهذا السبب جندت فرنسا الكلاب البوليسية والتي وجدت أنها فعالة للعثةر على هذه الحشرة ومحاربتها.

تعيش فرنسا قلقا بالغا إزاء انتشار هذه الحشرات الماصة للدماء، والتي اختفت منها منذ نحو خمسين عاما. ومن الصعب تفسير عودتهم القوية.

لم يعد من الضروري إثبات أن الكلاب تتمتع بذوق غير عادي. فهي قادرة على اكتشاف المخدرات أو الأسلحة أو الأموال، ويمكنها أيضًا الإشارة إلى وجود بق الفراش.

أصبحت كلاب شم بق الفراش حلفاء غير متوقعين في مكافحة هذه الآفات غير المرغوب فيها.

هذه الكلاب، المدربة خصيصًا والتي تتمتع بذوق استثنائي، قادرة على اكتشاف وجود بق الفراش. حتى في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

ويعد تدريب هذه الكلاب البوليسية عملية دقيقة، حيث يرتبط بق الفراش باللعب، مما يحفز الكلاب على البحث عنها بنشاط.

إن اكتشاف بق الفراش بواسطة الكلاب يضمن التدخل بدون أي مواد كيميائية وطبيعي تمامًا. يتم تدريب الكلب ببساطة على شم الحشرات، وسيحدد مكان شمها.

بفضل قدرتها الشمية الاستثنائية، أصبحت هذه الكلاب البوليسية لاعبًا رئيسيًا في حماية المساحات من هذه الآفات.

يتزايد الطلب على الكلاب البوليسية، في الواقع، إذا لم يكتشف الكلب بق الفراش، فيمكنك التأكد من غيابه عن منزلك أو مكان عملك.

وتستخدم هذه الكلاب الكاشفة المتخصصة في الكشف عن بق الفراش سلاحًا هائلاً. يتم تحفيز الكلاب من خلال اللعب، حيث يتم ربط وجود بق الفراش بلعبتهم المفضلة، التي يبحثون عنها بنشاط”. يوضح هيوز ويبلييه، وهو درك سابق وخبير في التحقيق مع الكلاب والمدير الحالي لشركة Dépirage Punaise Solutions، في مقابلة أجريت مع فرنسا 3.

إذا كنت تفكر في تدخل كلب بوليسي في منزلك، فسوف يتكلف الحصول على هذه الخدمة ما بين 180 إلى 350 يورو.