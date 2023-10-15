بالفيديو.. فرنسا تحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وتعتقل منظميها

في فرنسا، يتم تضييق الخناق أكثر فأكثر على المؤيدين والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية. وفي الواقع، أمر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، في برقية موجهة إلى الولاة، بـ “الحظر المنهجي للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين. في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية”.

هذا الحظر يبرره حقيقة أن “المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين من المرجح أن تؤدي إلى اضطرابات في النظام العام”.

علاوة على ذلك، أشار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، في برقية موجهة إلى الولاة. إلى أن “تنظيم هذه المظاهرات المحظورة يؤدي إلى اعتقالات”. وتضيف وزارة الداخلية الفرنسية أن هذه الاعتقالات “ستثير قلق المنظمين ومثيري الشغب”.

بالإضافة إلى الحظر الممنهج على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في فرنسا، بأمر من الوزير دارمانين. واعتقال منظمي المسيرات الداعمة للشعب الفلسطيني المضطهد، تم إرسال تعليمات “صارمة” أخرى إلى الولاة.

وبالتالي، “يُطلب من المحافظين إبلاغ المدعي العام بشكل منهجي وفوري عن أي جريمة ذات طبيعة معادية. سواء كانت تنطوي على اعتداءات على السلامة الجسدية أو الإضرار بالأماكن أو العبادة. أو تعليقات من المحتمل أن تأخذ مؤهلات الدعوة إلى الإرهاب أو “الاستفزاز المباشر لأعمال الإرهاب”.

ويضيف وزير الداخلية الفرنسي: “يجب على الأجانب الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم. سحب تصاريح إقامتهم بشكل منهجي وتنفيذ طردهم دون تأخير”.

بالأمس، نظمت مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس، على الرغم من الحظر الذي أمر به وزير الداخلية. وهاجمت الشرطة المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم.