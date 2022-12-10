بالفيديو .. فرنسا تنهي الشوط الأول بفوز امام إنجلترا

تمكن منتخب فرنسا من الفوز على منتخب إنجلترا بهدف مقابل صفر في الشوط الأول من المباراة التي تجري ضمن فعاليات المونديال.

و سجّل هدف “الديوك” متوسط الميدان تشاويميني عن طريقة تسديدة قوية. كما اكتسح مبابي و رفقائه الخصم في عدد من المناسبات لولا قوة الدفاع الإنجليزي.

كما عرفت المباراة منح الحكم البرازيلي للمهاجم غريزمان بطاقة صفراء.

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