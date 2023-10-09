بالفيديو.. فرنسي يصنع بيتزا مكونة من 1001 قطعة جبن

سجل أمس الأحد بينوا برويل، صانع البيتزا في مطعم Déliss’Pizza، شارع بول بيرت، في الدائرة الثالثة بفرنسا. رقما قياسيا عالميا جديدا. حيث تمكن الرجل من صنع بيتزا مصنوعة من 1001 قطعة من الجبن.

كما حطم الرقم القياسي السابق جوليان سيري، رئيس الطهاة، ومورجان في إس، يوتيوبر، وفرانسوا روبن، صانع الجبن، في 25 سبتمبر 2021.

وخلال المعرض التجاري الدولي المخصص لتقديم الطعام، تمكنوا من وضع 834 قطعة جبن على قطعة من الجبن. بيتزا واحدة.

الآن تم تسجيل رقم قياسي جديد. مرة أخرى، حيث تمكن صانع بيتزا من ليون من وضع 1001 قطعة من الجبن. على قطعة من العجين يبلغ قطرها 30.5 سم، باستخدام قطاعة البسكويت. وهي مواصفات حددتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية وحضر أحد مفتشيها.

ومن أجل هذا التحدي، قام الرجل بجولة في مصانع الجبن في فرنسا وتعاون مع أحد صانعي الجبن المحليين. كان عليهم قطع الأجبان الـ 1001 بعناية، وتحويلها إلى مكعبات بوزن 2 جرامـ قبل أخذها واحدًا تلو الآخر. حيث تم تصوير عملية الإنتاج بالكامل حتى يمكن التحقق من صحة السجل.

كما يعد هذا تحديًا تكريمًا لأحد أصدقائه، برايس جيلبرت، المصور الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر. أثناء تصوير العرض في عام 2015.

كما قال: “لقد كان هو من خطرت له الفكرة”. الآن، يريد صاحب الرقم القياسي العالمي أن يحطم رقمه القياسي قريبًا.