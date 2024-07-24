بالفيديو.. فرنسي يطلق صفحة باسم “مجنون الجزائر”

أطلق لوران ثفنار، وهو فرنسي من أب وأم فرنسيين، صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم “مجنون الجزائر”.

وحسب الفيديوهات التي نشرها على صفحته بمنصة “تيك توك”. فقد وصل هوس هذا الفرنسي بالجزائر حد رسم علم الجزائر على رأسه. وخاط لباسا تقليديا عليه صور شهداء الثورة التحريرية المظفرة.

وفي حديثه لـ”العربية.نت”، قال “أنا فرنسي ديمقراطي بطبعي. خلال تسعينيات القرن الماضي في فرنسا، انتفضت ضِدَّ العنصرية والتجريح الذي كان يعاني منهما الجزائريون من طرف أقصى اليمين. وكنت أقف كوسيط متطوع لمساعدة العائلات الجزائرية لدى الإدارة الفرنسية”.

وأضاف: “صحيح أنني لم أعش الثورة، لكن عشت حرب البوسنة، ما جعلني أدرك مدى فظاعة الحرب. لهذا، فإن هذا الزّي له بعد إنساني محض أردت أن أظهر من خلاله اعترافي بالثورة. وأتمنى أن يُوضع في المتحف كأثر إيجابي حي من الفرنسي صديق ومجنون الجزائر”.

وتابع “أول رحلة قمت بها للجزائر كانت رائعة، وصرت أزورها ثلاث مرات. في مناسبات الاحتفال بعيد الاستقلال، وإحياء عيد الثورة 1 نوفمبر، وكذا عيد الميلاد من كل سنة”.

وأضاف ثيقنار “الجزائر أجمل بلد في العالم، وشعبها مضياف.

وعن رد فعل عائلته قال “أنا يتيم، والدي بالتبني لم يفهم سِرَّ تعلقي بهذا البلد. لكن لا أكترث لذلك، فهو يملك أفكارا خاطئة عن الثورة التحريرية. وفي محيطي أيضا لا يتقبلون موقفي، حتى إنني أتعرض للإهانات يوميا على مواقع التواصل”.