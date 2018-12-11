بالفيديو..فروجي: ” أخطأت بعدم إخراج حامية أمام المريخ” !

الرياضة
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بالفيديو..فروجي: ” أخطأت بعدم إخراج حامية أمام المريخ” !
بقلم يونس رزيق

إعترف المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة تيري فروجي بإرتكابه خطأ تكتيكي أمام المريخ السوداني بعد إخراج حامية بالرغم من تضييعه العديد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافس.

ونشط فروجي ندوة صحفية بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه بالمريخ السوداني في إطار إياب الدور الـ16 من منافسة البطولة العربية للأندية الأبطال قائلا:

“صحيح أنه يمكننا إخراج مهاجم يعاني من نقص الفعالية أمام المرمى، لكن بإمكاننا تركه لأنه لا يمكن أن ننسى أن حامية هو من أهدانا الفوز أمام فريق شباب قسنطينة”

وأضاف: ” هذا خياري وبإمكانكم أن تصفوه بالخيار الخاطئ وأنا أوافقكم الرأي لأنه كان سيئا وهذا يعني أنني أخطأت”.


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