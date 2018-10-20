بالفيديو..فروجي: ” ظننا أننا حققنا الفوز بعد تقدمنا بثنائية”

أعرب المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة تيري فروجي عن أسفه الشديد عقب التعثر الذي سجله فريقه في مباراة الأمس أمام إتحاد بلعباس.

وكان فريق سوسطارة متقدما في النتيجة بثنائية نظيفة بملعب 24 فيفري ببلعباس، قبل أن يعود أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة.

وقال فروجي في حديث صحفي بعد نهاية المباراة:

“ظننا أننا حققنا المهم عندما تقدمنا في النتيجة بـ2-0، لكننا إصطدمنا بفريق يحمل الكثير من الطاقة خصوصا من الناحية الهجومية”

وأضاف: “على العموم كانت مباراة جيدة، ونحن إستفدنا من نقطة على الأقل”.