بالفيديو.. فريق شنغهاي الصيني يطير إلى قطر ببدلة مضادة لكورونا

الرياضة
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بالفيديو.. فريق شنغهاي الصيني يطير إلى قطر ببدلة مضادة لكورونا
بقلم كريم تيغرمت

صنع نادي شنغهاي الصيني، الحدث، خلال سفريته إلى قطر، لخوض مباريات دوري أبطال آسيا، بارتداء وفد الفريق بدلة مضادة لكورونا

ونشر الكاميروني، ستيفان مبيا، مدافع شنغهاي، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على “تويتر”، لحظة تواجد الفريق بالمطار.

وظهر وفد النادي الصيني، بزي موحد، تمثل في بدلة مضادة لفيروس كورونا، لتجنب تعرضهم للعدوى التي اجتاحت العالم.


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