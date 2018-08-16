بالفيديو..فريق كاميليا للكراتي يعتزل دوليا بسبب تعسف الإتحادية

قرر الفريق الوطني للكاراتي إناث “تخصص كاتا” المكوّن من الثلاثي كاميليا حاج سعيد، بجة سلمى، ومولود ياسمين الإعتزال دوليا بسبب تهميش الإتحادية الوطنية للكاراتيه

ونشرت كاميليا حاج السعيد مقطع فيديو على شبكات التواصل الإجتماعي أعلنت من خلاله الإعتزال دوليا رفقة زميلاتها ردا على تهميش الإتحادية.

وقالت المصارعة الجزائرية أن الإتحادية الجزائرية للكاراتي تشجع صاحب المركز الثاني والثالث ، وتعمل على تحطيم صاحب المركز الأول.