بالفيديو.. فريق ناديت الجزائر لكرة اليد يتدرب تحت أضواء السيارة بسبب قطع الكهرباء !

يبدو أن الرياضة الجزائرية لا تُريد الابتعاد عن المهازل والفضائح والدليل ماحدث لفريق ناديت الجزائر لكرة اليد.

الفريق الناشط في القسم الوطني الأول لكرة اليد اضطر للتدرب تحت أضواء سيارة أحد اللاعبين.

وذلك بعد أن قطعت مصالح سونلغاز التيار الكهربائي عن قاعة الدويرة بسبب الديون المتراكمة.

كما تسبب هذا الأمر يوم الجمعة الماضي في عدم إجراء مباراة الفريق أمام اولاد المدية.