بالفيديو.. فريق ناديت الجزائر لكرة اليد يتدرب تحت أضواء السيارة بسبب قطع الكهرباء !
بقلم عبد النور حواز
يبدو أن الرياضة الجزائرية لا تُريد الابتعاد عن المهازل والفضائح والدليل ماحدث لفريق ناديت الجزائر لكرة اليد.
الفريق الناشط في القسم الوطني الأول لكرة اليد اضطر للتدرب تحت أضواء سيارة أحد اللاعبين.
وذلك بعد أن قطعت مصالح سونلغاز التيار الكهربائي عن قاعة الدويرة بسبب الديون المتراكمة.
كما تسبب هذا الأمر يوم الجمعة الماضي في عدم إجراء مباراة الفريق أمام اولاد المدية.
🇩🇿 🤾♂️ Le club algérien de handball, Nadit Alger (1ère division), s’entraine dans le noir car la Sonalgaz a coupé l’électricité pour factures impayées @DZfoot
هم يضحك وهم يبكي !!!! https://t.co/ZcXJqXC2zC
— Touabi Juba (@Jubaat) March 7, 2022
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