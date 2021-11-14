بالفيديو ..فضيحة تحكيمية مدوية خلال لقاء الكونغو أمام البنين

عرفت مباراة اليوم الأحد بين جمهورية الكونغو ومنتخب البنين فضيحة تحكيمية من العيار الثقيل حينما صفّر الحكم الرئيسي ضربة جزاء خيالية لصالح الكونغو في الدقيقة السابعة من المواجهة.

وشهدت المباراة تأهل المنتخب الكونغولي إلى المباراة الفاصلة بهدفين لصفر التي لم يحدث فيها أي سبب واضح لإعلان الحكم عن ضربة الجزاء المثيرة خاصة أن اللاعب الذي صفّر ضده ضربة الجزاء كان بعيدا كل البعد عن الكرة.

ويعتبر المنتخب الكونغولي أحد المنتخبات المرشّحة لمواجهة الجزائر في المباراة الفاصلة. في حالة تأهل زملاء محرز الثلاثاء المقبل على حساب بوركينافسو.

يذكر، أن المنتخبات المتأهلة إلى المباراة الفاصلة هي كل من المغرب، السنغال.

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يملك قائد الخضر رياض محرز فرصة حقيقية للعودة للعب مباريات مانيشيستر سيتي بشكل أساسي. خلال عودته إلى بريطانيا الأربعاء المقبل.

كما أجمعت وسائل الإعلام الإنجليزية على قرب إنتقال منافسه رحيم ستيرلينغ إلى برشلونة الإسباني خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر، أن رياض يعاني كثيرا من منافسة ستيرلينغ على المكانة الأساسية. أين يفضّل المدرب غوارديولا “الفيلسوف” إشراك الدولي الإنجليزي حتى في أسوء حالاته.

كما أن فلسفة التقني الإسباني أثّرت كثيرا على مردود الجزائري الذي يصارع على الإحتفاظ بنجوميته.

يذكر أن صحيفة “ميرور” قالت أن السيتي لا يمانع ستيرلينغ إلى برشلونة مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.