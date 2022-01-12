بالفيديو.. فضيحة جديدة في الكان.. عزف النشيد القديم لموريتانيا قبل مواجهة غامبيا

تتواصل الفضائح في منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 الجارية بالكاميرون، وهاته المرة في مواجهة موريتانيا أمام غامبيا الجارية حاليا.

لقاء الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة شهد عزف النشيد القديم لموريتانيا في حادثة غريبة.

وتفاجأ المنتخب الموريتاني بعد الإعلان عن عزف النشيد الوطني الخاص بموريتانيا، بعزف النشيد القديم بدلا من النشيد الحالي، مما اضطر المنظمين لإيقاف النشيد.

ومحاولة تشغيل النشيد الجديد، ليفشلوا ثانية، ليقوم بعض لاعبي المنتخب الموريتاني والجهاز الفني بترديد النشيد الجديد دون مرافقة التسجيل الموسيقي.