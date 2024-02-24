بالفيديو.. فضيحة في دار السلام التنزانية بطلها المدرب باكيتا وقديورة

عرفت نهاية المباراة التي جرت بين شباب بلوزداد و يانغ أفريكانز فضيحة من العيار الثقيل بطلها المدرب ماركوس باكيتا ولاعبه عدلان قديورة.

وقام الثنائي بالشجار اللفظي بين الثنائي باكيتا، الذي توجه مباشرة إلى لاعبه قديورة، حاملا قارورة مياه معدنية، ليرد عليه اللاعب المعروف بأخلاقه العالية بطريقته الخاصة.

ويبدو أن الثنائي لم يتحمل قرار الحكم الرئيسي عند إعلان نهاية المباراة التي عرفت إقصاء الفريق البلوزدادي من المنافسة الإفريقية لشكل رسمي.

كما تبدو الواقعة أن اللاعب الملقب بـ “الدبابة” طلب من مدربه البرازيلي الاعتماد عليه، أو الاستفسار عن عدم التغيير الأمر الذي اجبر الأخير على رد فعل غير رياضية.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt<!–more–