بالفيديو .. فضيحة في مستشفى بوهران.. جثة طفل تسلم لوالده في “كرطون”!!

شهد مصلحة حفظ الجثث بمستشفى إيسطو في وهران فضيحة من العيار الثقيل أين تم تسليم جثة رضيع لوالده داخل كرطون.

وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر صفحات الفيسبوك لقطات لأب تسلم جثة إبنه الرضيع داخل كرطون بمستشفى بوهران.

أين لم يستطع الوالد تقبل الأمر وقام بتصوير الفيديو وسط رفض وسخط عمال مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

كما أظهرت المشاهد التي تم تداولها إنعدام فيها الإنسانبة والرحمة لدى عمال ذات المصلحة.