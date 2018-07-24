بالفيديو .. فضيحة في مستشفى بوهران.. جثة طفل تسلم لوالده في “كرطون”!!

شهد مصلحة حفظ الجثث بمستشفى إيسطو في وهران فضيحة من العيار الثقيل أين تم تسليم جثة رضيع لوالده داخل كرطون.
وأظهر الفيديو الذي تم تداوله عبر صفحات الفيسبوك لقطات لأب تسلم جثة إبنه الرضيع داخل كرطون بمستشفى بوهران.
أين لم يستطع الوالد تقبل الأمر وقام بتصوير الفيديو وسط رفض وسخط عمال مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.
كما أظهرت المشاهد التي تم تداولها إنعدام فيها الإنسانبة والرحمة لدى عمال ذات المصلحة.
فضيحة بمستشفى ايسطو وهران
Publiée par الجزائر كوم sur Mardi 24 juillet 2018
التعليقات (4)
Tout ce que j’ai à dire c’est que des fois j’ai honte d’être algérien et je me demande si tout les algériens c’est des musulmans
راهم قريب بربطوا المستشفيات بالساتيليت و تتحسن الأمور ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
يجب إزالة و إزاحة هذا النوع من المستخدمين الذين اساؤوا إلى مؤسسات الدولة لا وعي لا دين لا ثقافة لا ضمير
لا تتعذر ياايها الممرض بان الدولة لم توفر ولم ولم ولم انت ماذا فعلت كان عليك ان تستر هذا الملاك في مأزرك …..
إن تحتم عليك الامر أه يا بلدي لا حول ولا قوة الا بالله .
wallah el adhim Ghir tahteli dem3aaaaa c’est honteux