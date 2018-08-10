بالفيديو.. فضيحة في منتخب الكاراتي والمصارعات يستنجدن بالوزير حطاب

وجهت فتيات المنتخب الوطني للكاراتي، رسالة استنجاد لوزير الشباب والرياضة، محمد حطاب، بعد حرمانهن من الدفاع عن لقبهن الإفريقي، في البطولة المقبلة المقررة بروندا.

ونشرت المصارعة حاج سعيد كاميلية، رسالة استنجاد للوزير محمد حطاب، عبر مقطع فيديو على حسابها الخاص على “الفايس بوك”، رفقة مولود ياسمين، وبجال سلمى.

وأوضحت لاعبات المنتخب الوطني، أنه تم اقصائهن من المشاركة في البطولة الإفريقية للكاراتي 2018، المقررة برواندا، وتعويضهن بالمنتخب الوطني “ب”.

واعتبرت المصارعات الجزائريات أن الفيدرالية الجزائرية للكاراتي، حرمتهن من الدفاع عن لقبهن القاري، رغم كل ما حققنه من ألقاب للجزائر.

يذكر أن البطولة الإفريقية للكراتي 2018، من المقرر إجراؤها برواندا، إنطلاقا من الـ31 من شهر أوت الجاري.

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