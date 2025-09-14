بالفيديو.. فضيل مغارية يعود إلى أحضان النادي الإفريقي

كرّمت إدارة النادي الإفريقي التونسي اللاعب الجزائري السابق فضيل مغارية، الذي دافع عن ألوان الفريق خلال فترة الثمانينيات، وذلك بعد غياب طويل.

وجاء التكريم في أجواء احتفالية قبل انطلاق مباراة النادي الإفريقي أمام النادي الصفاقسي، لحساب الجولة الرابعة من البطولة التونسية، التي احتضنها ملعب رادس بحضور جماهيري كبير وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف في كل شبكة.

وقد حظي مغارية باستقبال حار من جماهير الفريق التي عبّرت عن وفائها لنجمها السابق وتقديرها لما قدّمه خلال تجربته مع الفريق

وفي تصريح لقنوات الكأس القطرية، عبّر مغارية عن تأثره الكبير بهذه المبادرة، مؤكّدًا أنه لن ينسى ذكرياته مع النادي الإفريقي، ولا الدعم الكبير الذي لقيه من أنصاره، مضيفًا أن الجماهير كانت دائمًا السند الأول للفريق، ويستحقون من اللاعبين أن يكونوا في مستوى تطلعاتهم

كما دعا مغارية لاعبي النادي الإفريقي إلى تشريف عقودهم، معتبرًا أن اللعب أمام جمهور مثل جمهور الإفريقي مسؤولية كبيرة، لما يتميز به هذا الجمهور من وفاء وشغف.

وختم مغارية حديثه بالتعبير عن امتنانه لإدارة النادي وجماهيره، مشيرًا إلى أن عودته إلى أرضية الملعب التي لعب فيها بعد كل هذه السنوات كانت لحظة مؤثرة لن ينساها.