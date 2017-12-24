واصل الدولي الجزائري سفيان فغولي تألقه مع فريق غلطة سراي التركي بفضل التمريرة الحاسمة التي صنعها لزميله ياسين أوزتيكين في الدقيقة الـ53.

وكان فريق غلطة ساراي متعادلا في النتيجة مع ضيفه غوزتيبي إيزمير بنتيجة 1-1 إلى غاية الدقيقة الـ53 أين قدم “سوسو” كرة على طبق لزميله أوزتيكين الذي حولها برأسية محكمة في شباك الحارس بيتو.

ويتقدم فريق غلطة ساراي بنتيجة 3-1 أمام فريق غوزتيبي إيزمير في إطار الجولة الـ 17 من الدوري التركي الممتاز.

للتذكير فإن المباراة عرفت مشاركة الجزائري الآخر نبيل غيلاس كبديل في الدقيقة الـ18 رفقة فريقه غوزتيبي آزمير