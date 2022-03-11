بالفيديو.. فقير:”أتمنى تأهل الخضر للمونديال وهذه أسباب نكسة الكان”

أكد النجم الدولي الفرنسي، نبيل فقير، أنه يتوقع مرور المنتخب الوطني الجزائري إلى مونديال قطر 2022.

صانع ألعاب فريق ريال بيتيس الإسباني ذو الأصول الجزائرية قال في حوار مع “صدى الملاعب”.

“أتوقع مرور المنتخب الجزائري لأنه موطني الأصلي، لكن المهمة لن تكون سهلة وستكون هناك تنافسية كبيرة”.

كما قال حول مشاركة الخضر في الكان:”عندما تكون البطل فالأمور لن تكون سهلة، فالكل يُريد الفوز عليك”.

“الظروف أيضا لم تكن سهلة بالكاميرون، أتمنى أن يكون هذا الإخفاق درسا لهم، ويعودون بقوة”.