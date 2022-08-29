بالفيديو.. فلاح في قمة الغضب يعتدي على طفل والسبب البطاطا!

في فيديو تداولته مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، قام فلاح بالاعتداء على طفل لا يتعدى 15 سنة، بالضرب العنيف. وحسب المعلومات المتوفرة للنهار اون لاين، فإن الحادثة وقعت في منطقة الطاية بولاية سطيف.

ويظهر في الفيديو، الذي أثار ضجة على الفضاء الافتراضي، الطفل وهو مرمي على الأرض والفلاح يوجه له عدة لكمات في الوجه وركلات.

واختلفت الآراء حول الأسباب فهناك من قال إن الطفل سرق البطاطا من مزرعته. أما آخرون قالوا أن الطفل قام بجلب بقره وأفسد المحصول.

وبين هذا وذاك، أجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أغلب تعاليقهم على أن مهما تعددت الأسباب فإنه لا يحق تعنيف طفل بهذا الشكل. أما آخرون فرأوا أن الفلاح كان في حالة غضب شديدة ولم يتحكم في نفسه الأمر الذي جعله يقوم بفعلته. كما أشار معلقون إلى أن الاثنين ارتكبوا خطأ فالطفل سرق أو أفسد المحصول دون أية مسؤولية. والفلاح تمادى كثيرا في الضرب.



ومن جهة ثانية، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من مصور الفيديو، الذي لم يحرك ساكنا.

https://www.facebook.com/baida.new19/videos/5752973098054536/?__tn__=%2CO