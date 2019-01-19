بالفيديو..فلة الجزائرية تردّ على منتقديها بعد رفعها للآذان

تلقت الفنانة فلة الجزائرية كم كبير من الانتقادات، بعد نشرها لفيديو وهي ترفع الأذان، ما دفعها إلى الرد.

ودعت فلة عبر صفحتها على “سناب شات” بالهداية لمن يهاجمونها بعد فيديو الآذان، رغم عدم قيامها بأي شيء خاطئ، حسب قولها.

وأشارت فلة أن أغلبية الحسابات التي هاجمتها مزيفة، لافتة إلى أن الناس لا يشجعون أحدًا على التوبة، أو ذكر الله.

وأوضحت أن الهجوم الذي شُنَّ عليها، هو بسبب طلاء الأظافر الذي ظهرت به خلال رفعها للأذان.

وفي هذا الشأن قالت فلة، أن طلاء الأظافر مثبَّت ولا تستطيع إزالته.

موضحة أن لديها فرشاة خاصة، تقوم باستخدامها لتنظيف أظافرها قبل الوضوء، ولن يحاسبها أحد سوى الله.