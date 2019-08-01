بالفيديو.. فلة عبابسة تعود للأغاني الوطنية بـ “بلد الحبايب”

شاركت الفنانة الجزائرية “فلة عبابسة”، محبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطع فيديو، كشفت من خلاله عن تعاونها مع النجم المصري، “عصام كاريكا”، من خلال أغنية جديد بعنوان “بلد الحبايب”.

وتمثل هذه الأغنية عودة الفنانة “فلة” للأغاني الوطنية مجددًا، حيث تحمل الأغنية عنوان “بلد الحبايب”.

وأغنية “فلة الجزائرية” الجديدة، هي من كلمات “محمود صلاح”، وألحان “عصام كاريكا”.

وظهر “كاريكا” بالمقطع مع “فلة” داخل أحد الأستوديوهات، وهي تقوم بتسجيل الأغنيه، والتي سيتم طرحها قريبًا، لجمهور الفنانين في الوطن العربي.