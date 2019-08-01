عاجل

بالفيديو.. فلة عبابسة تعود للأغاني الوطنية بـ “بلد الحبايب”

فن وثقافة
  • -
  • 0
بالفيديو.. فلة عبابسة تعود للأغاني الوطنية بـ “بلد الحبايب”
بقلم زهيدة ث

شاركت الفنانة الجزائرية “فلة عبابسة”، محبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطع فيديو، كشفت من خلاله عن تعاونها مع النجم المصري، “عصام كاريكا”، من خلال أغنية جديد بعنوان “بلد الحبايب”.

وتمثل هذه الأغنية عودة الفنانة “فلة” للأغاني الوطنية مجددًا، حيث تحمل الأغنية عنوان “بلد الحبايب”.

وأغنية “فلة الجزائرية” الجديدة، هي من كلمات “محمود صلاح”، وألحان “عصام كاريكا”.

وظهر “كاريكا” بالمقطع مع “فلة” داخل أحد الأستوديوهات، وهي تقوم بتسجيل الأغنيه، والتي سيتم طرحها قريبًا، لجمهور الفنانين في الوطن العربي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=683426

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com