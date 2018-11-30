بالفيديو.. فلسطينيون يناشدون الرئيس بوتفليقة منحهم صفة لاجئ بالجزائر

يتواجد 53 فلسطينيا من قطاع غزة في مركز إيواء “الحراقة” بتمنراست منذ 64 يوما.

وقال المحتجزون للنهار تي في انهم يناشدون الرئيس بوتفليقة الافراج عنهم ومنحهم صفة لاجئ بالجزائر.

ونقلت النهار تي في عن الفلسطينين انهم سيرحلون الى تركيا او مصر بعد قرار القضاء ترحيلهم.

كما تنقلت النهار تي في الى عائلات المحجوزين، التي قالت انهم خرجوا من القطاع نحو الجزائر لانهم عاشوا الفقر والحرمان بغزة.

مناشدين السلطات العليا في البلاد و الرئيس بوتفليقة لتمكينهم من البقاء في الجزائر.

وقال عائلات الفلسطينيين انه لا يوجد هناك دولة تحتضن الفلسطينين كما تحتضنهم الجزائر.