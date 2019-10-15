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بالفيديو.. “فلسطين الشهداء” تُدوي أمام ملعب “بيار موروا” بليل

الرياضة
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بالفيديو.. “فلسطين الشهداء” تُدوي أمام ملعب “بيار موروا” بليل صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

يصنع انصار المنتخب  الوطني الجزائري الحدث خارج أسوار ملعب “بيار موروا” بمدينة ليل الفرنسية الذي سيحتضن ودية كولومبيا.

مُحبي “محاربي الصحراء” تجمعوا أمام مداخل الملعب مُرددين الأهازيج المُمجدة للجزائر وللتشكيلة الوطنية.

ولم ينسى الجمهور الجزائري الشعب الفلسطيني المُحتل مُستعملين العبارة الشهيرة:”فلسطين الشهداء”.

واشعل الأنصار الألعاب النارية ماجعل الأجواء تكون رائعة في انتظار المباراة التي ستنطلق على ال20:00.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=712983

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