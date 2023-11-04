بالفيديو.. فلومينينسي يتوج بكأس الليبارتادوريس على حساب بوكاجونيورز
تمكن فريق فلومينينسي البرازيلي من التتويج بكأس الليبارتادوريس لأول في تاريخه الكروي بعد الفوز أمام بوكاجونيورز الأرجنيتيني.
و انتهت المباراة لصالح فريق فلومينينسي بثنائية مقابل واحد في اللقاء الذي جرى بملعب “ماراكانا” التاريخي. و سجل أهداف المباراة كل من جيرمان كانو و جون كينيدي.
وعرفت المواجهة بين الكرة البرازيلية و الأرجنتينية إثارة كبيرة و ندية غير منتظرة، كما شهدت طرد من الجانبين و هي التقاليد لا تتنازل عنها الكرة في أمريكا الجنوبية.
للإشارة، شهت المباراة لعب عدد من النجوم مثل المهاجم كافاني من طرف بوكاجونيور و الثنائي مارسيلو و فيليبي ميلو من فلومينينسي.
جنووووووووووووون .. جنووووووووووووون
فلومينينسي يكتب التاريخ ويحقق الليبرتادورس
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— عز (@MnbrIl) November 4, 2023
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لحظة اعلان فلومينينسي بطل البطولة رسميًا ودموع الفرح من الأسطورة مارسيلو 🇧🇷❤️
pic.twitter.com/ucPBHmAuzL
— عمرو (@bt3) November 4, 2023
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