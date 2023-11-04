بالفيديو.. فلومينينسي يتوج بكأس الليبارتادوريس على حساب بوكاجونيورز

تمكن فريق فلومينينسي البرازيلي من التتويج بكأس الليبارتادوريس لأول في تاريخه الكروي بعد الفوز أمام بوكاجونيورز الأرجنيتيني.

و انتهت المباراة لصالح فريق فلومينينسي بثنائية مقابل واحد في اللقاء الذي جرى بملعب “ماراكانا” التاريخي. و سجل أهداف المباراة كل من جيرمان كانو و جون كينيدي.

وعرفت المواجهة بين الكرة البرازيلية و الأرجنتينية إثارة كبيرة و ندية غير منتظرة، كما شهدت طرد من الجانبين و هي التقاليد لا تتنازل عنها الكرة في أمريكا الجنوبية.

للإشارة، شهت المباراة لعب عدد من النجوم مثل المهاجم كافاني من طرف بوكاجونيور و الثنائي مارسيلو و فيليبي ميلو من فلومينينسي.

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