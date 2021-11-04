بالفيديو.. فنانة فلسطينية تظهر على كرسي متحرك في زفافها

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي، بمقطع فيديو مؤثر للفنانة الفلسطينية رلى ميلاد عازر، من حفل زفافها.وفي خطوة لافتة جداً، أبت الفنانة إلا وأن تزف لعريسها مع والدها الفنان ميلاد عازر، على الرغم من أنه لا يستطيع المشي.

وزفت العروس وهي تجلس في حضن والدها على كرسيّ متحرك. وتقدّم والد الفنانة بها إلى عريسها على وقع أغنية ماجدة الرومي “طلّي بالأبيض يا زهرة نيسان”.

ونشرت الفنانة مقطع الفيديو الذي يوثق اللحظة التي زفت فيها إلى عريسها وكتبت: “سندي في جميع الظروف”. وحصل الفيديو على أكثر من 20 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

كما حصد الفيديو تعليقات عديدة من المتابعين، الذين تمنوا لها حياة سعيدة مع زوجها، وتأثروا بالخطوة التي قامت بها.

ورلى فنانة فلسطينية معروفة بأغانيها الوطنية، وسبق لها أن شاركت في الموسم الثاني من برنامج “أراب أيدول”، ووصفتها أحلام بـ”أحلى بلوة” أي مصيبة.

وتنحدر الفنانة من عائلة فنية فوالدها هو الفنان ميلاد عازر، وأعطى تراث العائلة الفني رلى حبا جارفا للغناء.

واعتزل والد رلى الغناء مبكرا بسبب الظروف في فلسطين، ولكنها تشجعه كثيراً للعودة، كونها تدرك عشقه الكبير للفن.

وشاركت رلى بعض الفيديوهات على يوتيوب أين تظهر فيها وهي تغني مع والدها الذي لا يزال يتمتّع بصوتٍ شجي عذب.

وتغني عازر على المسارح منذ نعومة أظافرها، فهي تعرف الخشبة منذ عمر التاسعة تقريباً.

https://www.instagram.com/reel/CVs272agiXo/?utm_source=ig_embed&ig_rid=67ce5fd3-4ff4-4048-8e61-efdd4b1182f2

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