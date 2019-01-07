تعرض فنان ومصور فوتوغرافي جزائري لسرقة عتاد تصوير وجهاز كومبيتر محمول أثناء رحلة عمل وسياحة، قادته لهذا البلد.

المصور “زكرياء زرقين”، نشر فيديو له تم تداوله عبر وسائط التواصل الإجتماعي، أكد فيه أنه كان في رحلة سياحة وتصوير بالجارة تونس.

حيث أوقف سيارته بأحد أحياء العاصمة، من أجل تناول وجبة العشاء في مطعم، لكنه عندما عاد إلى مركبته وجد الزجاج مكسورا، وكل أغراضه غير موجودة بما في ذلك حقيبة الملابس.

وأضاف إبن بئر العاتر بتبسة، أنه تقدم بشكوى لدى مصالح الأمن بمركز “حي الزهور”، لكنها لم تقم بواجبه الأمني في التحري والتقصي للحادث

في وقت وجد تضامنا كبيرا من طرف المواطنين التونسيين، الذين نشروا قائمة مستلزمات التصوير المسروقة باهضة الثمن، عبر مختلف المواقع ووسائط التواصل

مناشدين المصوريين الفوتوغرافيين في تونس بالإبلاغ عنها في حال العثور عليها.

يشار أن العتاد المسورق يتكون من : آلة تصوير “نيكون” d800e، زوم 70/200 مم، عدسة 50 مم، عدسة 20 مم، جهار كومبيتور محمول Asus.

https://web.facebook.com/tounesalyoum.officiel/videos/2019740334808414/

https://web.facebook.com/704616769564350/posts/2996346160391388/