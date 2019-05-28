بالفيديو.. فنان ينجو من الموت في اللحظة الأخيرة بمقلب “رامز في الشلال”!

نجا الكاتب والناقد السينمائي، طارق الشناوي، من الموت، في مقلب برنامج “رامز في الشلال”، بعدما تعرض قارب الإنقاذ للغرق.

حيث سحب التيار المائي، جسد الناقد الفني المعروف، وظل فريق الإعداد يبحث عنه، ليعثر عليه رامز جلال مستلقياً على أحد الشواطىء.

ويبدو أن الكاتب، كان في حالة صحية صعبة، منعت تصويره، أو الانتقال لمقلب “الغوريلا”.

حيث تضمنت الحلقة الـ22، أول إيقاف للبث من “رامز جلال”، الذي وجه رسالة إلى مشاهديه.

وأكد رامز جلال، في الرسالة، أن ما حدث بعد سقوط “طارق الشناوي” في الشلال، لا يمكن أن يروى لما تضمنه من فزع.

كما اعتذر مقدم البرنامج، عن قصر المدة الزمنية للحلقة، ووجه الشكر للناقد على شجاعته وروحه الطيبة، بعد موافقته على إذاعة الحلقة.

من جهته، أعلن الناقد الفني، أن المقلب خطر جدا، وانه اقترب من الموت، وأعلن مسامحته لرامز جلال على المقلب.

كما تعهد “طارق الشناوي”، بعدم الكشف عن سر “رامز في الشلال”، لحين استكمال تصوير بقية الحلقات.