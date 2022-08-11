بالفيديو.. فنيات براهيمي محل إشادة في الدوري القطري

أبهر الدولي الجزائري ياسين براهيمي، أمس الأربعاء، متتبعي الدوري القطري، بفنياته، خلال مباراة فريقه الغرافة أمام الوكرة.

ونشر الحساب الرسمي لدوري نجوم قطر، مقطع فيديو، لاحدى المهارات الفنية التي بصم عليها براهيمي في هذه المواجهة.

كما أبرزت مؤسسة دوري نجوم قطر، قدرات الدولي الجزائري في ترويض الكرة، معلقا عليها بعبارة” الكونترول”.

يذكر أن المواجهة التي جمعت ياسين براهيمي، وناديه الغرافة، بالوكرة، انتهت بالتعادل الايجابي هدف في كل شبكة.