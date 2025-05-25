بالفيديو.. فوزي غولام يصنع الحدث في شوارع نابولي
صنع الدولي الجزائري الأسبق، فوزي غولام، الحدث في شوارع نابولي الإيطالية، خلال احتفالات أنصار نادي نابولي، بلقب الدوري الإيطالي.
وظهر غولام، في مقطع فيديو، وهو يقاسم أنصار ناديع السابق، نابولي، احتفالهم بلقب بطولة الموسم الجاري.
والتف حشد كبير من أنصار نابولي، بالدولي الجزائري، مرددين اسم :غولام”، اعترافا منهم بما قدمه للفريق في سنوات ماضية.
يذكر أن فوزي غولام، خاض تجربة مع نادي نابولي، أين كان أحد أبرز نجوم الفريق، قبل تعرضه لاصابة خطيرة في الركبة، كبحت تألقه.
🟢 Un bain de foule de supporters napolitains entourait Faouzi Ghoulam lors de la soirée du sacre en Serie A ! 🇮🇹💙
Les fans du Napoli n’ont visiblement pas oubliés leur ancien latéral gauche ! 🌟
🎥 @/salvatoresardiello (IG) pic.twitter.com/Akr7XN3t55
— 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) May 25, 2025