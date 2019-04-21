بالفيديو.. فوضى عارمة بالمعهد الوطني للمناجم في جامعة تبسة

احداث مأساوية وعنف عاشه المعهد الوطني للمناجم التابع لجامعة تبسة بعد دخول طلبة تابعين لاحد التنظيمات الطلابية.

حيث تم الاعتداء على مديره البروفيسور الزبير عولمي مما اسقط ارضا وفقد وعيه مما تطلب الامر نقله على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات الطبية يوسف بوطرفة اين تلقى الاسعافات اللازمة.

وقد دخل الغرباء عن المعهد في ملاسنات ومناوشات مع اعوان الامن الذي حاولوا منعهم من الدخول وايضا مع الطلبة.

تنظيم الاساتذة الجامعيين cnes اصدر بيانا ندد فيه بالحادثة المؤسفة وطالب بضرورة فتح تحقيق ومعاقبة المتسببين مع الدعوة الى حركة احتجاجية يوم الثلاثاء القادم لشجب هذه الافعال وتجريمها والتضامن مع زميلهم الذي يعتبر احد ابرز وجوه الحراك في الفئة الاكاديمية.

مدير الجامعة البروفيسور سعيد فكرة وفي اتصال هاتفي مع النهار ندد هو الاخر بهذه الافعال التي اعتبرها خارجة عن أخلاقيات الجامعة.

ووصفها بغير المقبولة مع تعهده باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتصدي للعنف بكل اشكاله.