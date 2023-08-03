بالفيديو.. فوضى عارمة بمطار أورلي الفرنسي

تسبب انهيار نظام الأمتعة في حدوث “فوضى” وتأخيرات كبيرة بمطار أورلي الدولي في فرنسا.

وقد لوحظ هذا العطل في بداية العمليات قبل الفجر ولا يزال حيث لم يتم تحديده، ولم يتم إصلاحه.

وتأثر حوالي 10 آلاف مسافر يسافرون على 40 رحلة، وفقًا لمدير المطار Groupe ADP. الذي تحدث عن “انهيار غير مسبوق” وأكد أن الفرق الفنية تعمل بجد. كما ترحب T4 بالشركات التي تخدم الدول الأجنبية أو الأجنبية.

وأوضح مصدر المطار أنه من بين “جميع الرحلات المغادرة من T4 منذ صباح اليوم ، تأخر العديد منها. وتأخيرات كبيرة ، لمدة ساعة أو أكثر”.

وأضافت: “لا تتم معالجة جميع الأمتعة بالسرعة المطلوبة لأن الغالبية العظمى تتم معالجتها يدويًا”. النتيجة: “يتم تخزين الكثير من الأمتعة ، مع مغادرة الركاب وليس الأمتعة”.

وقال مارك روشيه ، رئيس هاتين الشركتين ، إن طائرات إير كارايبيس وفرينش بي تقلع يوم الخميس دون أمتعة مسجلة. في إشارة إلى “وضع حرج”. قام بتقييم “ما بين ساعة وثلاث ساعات” تأخيرات إقلاع طائراته.

وفيما يتعلق بالأمتعة المتبقية في أورلي ، أضاف مارك روشيه “سنضطر إلى إعادة توجيهها في غضون 24 ساعة. ونحن نعتذر بالفعل لعملائنا”.

وقال إنه حتى لو تم حشد جميع الفرق المتاحة لتكييف الجهاز وتقليل الاضطرابات. فإنه “ليس انهيار حزام الأمتعة الذي يجب أن يغلق مطارًا فرنسيًا بأهمية أورلي”. معربًا عن أسفه.

ووفقًا للوزير المندوب الفرنسي لشؤون النقل، كليمنت بون ، فقد “فقد” ما مجموعه 35000 قطعة من الأمتعة.