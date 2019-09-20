بالفيديو.. “فيانسو”:”أنا مثل محرز.. أحب الضغط”

الرياضة
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بالفيديو.. “فيانسو”:”أنا مثل محرز.. أحب الضغط” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

شبه الفنان الفرانكو-جزائري “سفيان زرماني” نفسه بالنجم الدولي الجزائري لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “رياض محرز”.

وخلال استضافته في احدى القنوات الفرنسية قال الفنان المُلقب بفيانسو:”أشعر أنني أعمل بشكل جيد تحت الضغط”.

“أنا رجل الدقيقة ال90 تماما مثل رياض محرز، 90 دقيقة على مقاعد البدلاء و300 ألف ألبوم في الوقت بدل الضائع”.

وختم:”عندما أتحدث مع رياض محرز أقول له بأننا مررنا بنفس الطريق ولم يكن أحدا يؤمن بأننا سنصل لهذا النجاح”.


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