بالفيديو.. “فيانسو”:”أنا مثل محرز.. أحب الضغط”

شبه الفنان الفرانكو-جزائري “سفيان زرماني” نفسه بالنجم الدولي الجزائري لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “رياض محرز”.
وخلال استضافته في احدى القنوات الفرنسية قال الفنان المُلقب بفيانسو:”أشعر أنني أعمل بشكل جيد تحت الضغط”.
“أنا رجل الدقيقة ال90 تماما مثل رياض محرز، 90 دقيقة على مقاعد البدلاء و300 ألف ألبوم في الوقت بدل الضائع”.
وختم:”عندما أتحدث مع رياض محرز أقول له بأننا مررنا بنفس الطريق ولم يكن أحدا يؤمن بأننا سنصل لهذا النجاح”.
"J’ai l’impression que je suis bon sous la pression. Je suis un mec de la 90ème minute comme Riyad @Mahrez22."
🇩🇿 90 minutes sur le banc. Trois cent mille albums dans les arrêts d'jeu. @Fianso #CLIQUE pic.twitter.com/kO2ch5ss0o
— Clique TV (@cliquetv) September 18, 2019
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